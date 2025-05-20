США собирались депортировать более 200 тыс. украинцев

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Администрация президента США Дональда Трампа хотела создать программу добровольной депортации мигрантов, в том числе более чем 200 тыс. граждан Украины, задействовав средства, предназначавшиеся для иностранной помощи. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на проекты внутренних документов, попавших в ее распоряжение, информирует РИА Новости.

"Администрация Трампа рассматривала планы по направлению 250 млн долларов, предназначенных для иностранной помощи, на высылку и возвращение людей из действующих зон конфликтов, в том числе 700 тыс. мигрантов из Украины и Гаити", - говорится в сообщении газеты.

Уточняется, что в проектах документов речь шла о добровольной депортации из США более чем 200 тыс. граждан Украины и 500 тыс. граждан Гаити. В них были упомянуты также мигранты из Афганистана, Палестины, Ливии, Судана, Сирии и Йемена, которые могут стать участниками программы депортации, пишет газета.

Представитель министерства внутренней безопасности США назвала проекты документов "устаревшими", отмечает Washington Post. Тем не менее, как подчеркивается в сообщении, на прошлой неделе министерство подписало с госдепартаментом соглашение, согласно которому 250 млн долларов перенаправленных с программ иностранной помощи средств будут направлены на добровольную депортацию мигрантов. Национальность возможных участников программы в соглашении не упоминается, пишет газета.