3.70 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
США хотят договориться с РФ по Украине через 10 дней, иначе будут пошлины
Автор:Редакция news.by
Администрация Вашингтона хочет достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, а в противном случае введет импортные пошлины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон, пишет ТАСС.
"10 дней, начиная с сегодняшнего дня", - ответил американский лидер на вопрос о том, как он уменьшит установленный им ранее 50-дневный срок на достижение упомянутых договоренностей.
"А потом мы введем пошлины и прочее. И я не знаю, повлияет ли это на Россию", - добавил Трамп.
"Это может повлиять на них [на Россию] или не повлиять. Но может [повлиять]", - подчеркнул он.
По версии Трампа, российская сторона, "вероятно, хочет продолжать войну".