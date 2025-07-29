США хотят договориться с РФ по Украине через 10 дней, иначе будут пошлины

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Администрация Вашингтона хочет достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, а в противном случае введет импортные пошлины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон, пишет ТАСС.

"10 дней, начиная с сегодняшнего дня", - ответил американский лидер на вопрос о том, как он уменьшит установленный им ранее 50-дневный срок на достижение упомянутых договоренностей.

"А потом мы введем пошлины и прочее. И я не знаю, повлияет ли это на Россию", - добавил Трамп.

"Это может повлиять на них [на Россию] или не повлиять. Но может [повлиять]", - подчеркнул он.