США могут начать операцию против Ирана

В ближайшие дни, а возможно, часы на планете может стать одной горячей точкой больше. Крупнейшие авиакомпании планеты отменяют рейсы в Израиль: об этом сообщили нидерландская авиакомпания KLM и французская Air France, а также Lufthansa и Air Canada. Такой запрет может означать, что из правительственных источников перевозчики получили информацию о возможном начале боевых действий в регионе.

Дональд Трамп, между тем, накануне сообщил: Пентагон завершил переброску на Ближний Восток своей авианесущей эскадры: неделю назад кораблям был отдан приказ следовать из Южно-Китайского моря в направлении Персидского залива, где они должны подготовиться к нанесению ударов по Ирану.



Американские СМИ допускают, что операция против Тегерана может начаться в самое ближайшее время: в свою очередь иранцы обещают в случае нападения немедленно нанести ответные удары по американским и израильским объектам по всему региону.