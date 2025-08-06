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США могут потерять миллионы туристов из-за подорожания виз
Новый визовый сбор в размере 250 долларов может значительно повлиять на туристический поток в США, пишет ТАСС со ссылкой на портал Axios.
Данный сбор предусмотрен законом о государственных расходах, который был принят Конгрессом в начале июля.
Увеличение расходов на получение американской визы может отпугнуть миллионы туристов, планировавших посетить страну во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2026 году и летних Олимпийских игр в 2028 году.
"Это просто циничная попытка ввести дополнительную плату за визу и украсть у туристов деньги, которые они могли бы потратить внутри страны и поддержать американских предпринимателей", - заявил глава ассоциации американских туроператоров Джефф Фримен. Он отметил, что туристы с большой вероятностью примут решение поехать в другие страны.
Согласно данным ассоциации, число иностранных туристов в США снизилось на 5 % в июне и на 2,9 % за первую половину текущего года по сравнению с аналогичными периодами в 2024 году.
Axios обращает внимание на то, что новый сбор не отменяет существующую плату в размере 185 долларов за оформление визы. По оценкам Государственного департамента США, в период с 2025 по 2034 год будет выдано 120 млн туристических, деловых и учебных виз, что принесет дополнительно 28,9 млн долларов в бюджет США.