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США могут ввести пошлины в 25 % против Индии
Автор:Редакция news.by
Тарифная война расширяет горизонты. США могут ввести 25-процентные пошлины против Индии. Об этом заявил Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета.
По его словам, Индия - хороший друг США, однако американский лидер не позволит ей взимать высокие пошлины с американских товаров. Пока торговая сделка с Нью-Дели не готова.
Ранее Вашингтон добился подписания с Брюсселем соглашения, по которому ЕС обязался закупить американское оружие и вложить в экономику США несколько сотен миллиардов долларов. Кроме того, товары из ЕС будут облагаться в США пошлиной в 15 %.
Выторговать особые условия пытается Франция - по данным "Файнэншал таймс", Париж просит Трампа вывести из-под пошлин США коньяк и шампанское.