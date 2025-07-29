США могут ввести пошлины в 25 % против Индии

Тарифная война расширяет горизонты. США могут ввести 25-процентные пошлины против Индии. Об этом заявил Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета.

По его словам, Индия - хороший друг США, однако американский лидер не позволит ей взимать высокие пошлины с американских товаров. Пока торговая сделка с Нью-Дели не готова.

Ранее Вашингтон добился подписания с Брюсселем соглашения, по которому ЕС обязался закупить американское оружие и вложить в экономику США несколько сотен миллиардов долларов. Кроме того, товары из ЕС будут облагаться в США пошлиной в 15 %.