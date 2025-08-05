США могут ввести залог до 15 тыс. долларов для туристических и деловых виз

В рамках новой пилотной программы США могут установить залог до 15 тыс. долларов для получения некоторых туристических и деловых виз, пишет БЕЛТА со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что программа направлена на борьбу с посетителями, которые могут просрочить свои визы.

Согласно уведомлению Федерального реестра, программа предоставляет право консульским работникам США по своему усмотрению взимать залог с приезжих с высоким уровнем просроченных виз. Залог также может быть применен к приезжим из стран, где информация о проверке считается недостаточной.

В правительственном уведомлении говорится, что новая визовая программа вступит в силу 20 августа и продлится около года. Консульским работникам будут предоставлены три варианта для заявителей на визу, попадающих под действие залога: 5 тыс., 10 тыс. и 15 тыс. долларов.

Как говорится в уведомлении, средства будут возвращены путешественникам, если они выедут в соответствии с условиями своих виз. Как отмечается в уведомлении, аналогичная пилотная программа была запущена в ноябре 2020 года, но она не была полностью реализована из-за сокращения поездок по миру, связанного с пандемией COVID-19.

Представитель Госдепартамента перечислил критерии, которые будут использоваться для определения стран, на которые распространяются санкции, добавив, что список стран может быть обновлен.

"Страны будут определяться с учетом высоких показателей превышения разрешенного срока пребывания, недостатков проверки и скрининга, опасений относительно получения гражданства за инвестиции без требования о проживании, а также соображений внешней политики", - уточнил представитель Госдепа.

Госдепартамент не смог оценить количество заявителей на визу, которых может коснуться это изменение. По прогнозам американской туристической ассоциации, пилотная программа визовых облигаций затронет около 2 тыс. заявителей, в основном из нескольких стран с относительно небольшим объемом поездок в США.

Положение масштабного пакета мер по расходам, принятого в июле Конгрессом США, также вводит "визовый сбор" в размере 250 долларов для всех, кому одобрена неиммиграционная виза. Этот сбор вступает в силу с 1 октября и потенциально может быть возмещен тем, кто соблюдает визовые правила.

По мнению US Travel, если этот сбор будет введен, он может затруднить поездки, став одним из самых высоких сборов за гостевую визу в мире.