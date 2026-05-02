США начали перенаправлять вооружения из Европы на Ближний Восток
Автор:Редакция news.by
В Вашингтоне заявили, что задерживают поставки оружия и перенаправляют их из стран Балтии, Скандинавии, Польши и Британии на Ближний Восток.
В Пентагоне подтвердили, что сейчас заново оценивают свои возможности, чтобы соотнести поставки союзникам с собственными нуждами. Хотя в то же время в обход интересов европейских партнеров Госдеп одобряет миллиардные сделки с арабскими союзниками. Некоторые такое решение Вашингтона связывают с отказом партнеров альянса поддержать американские действия в Иране.
К слову, новости плохие не только для Европы, но и для Киева: ситуация уже лишила Украину необходимых снарядов для ПВО.