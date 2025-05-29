Рубио: США начнут аннулировать визы китайским студентам

США начнут аннулировать визы китайским студентам. Об этом написал американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети X, сообщает БЕЛТА.

"США начнут аннулировать визы китайским студентам, в том числе тем, кто связан с Коммунистической партией Китая или обучается по ключевым специальностям", - говорится в сообщении.

Рубио также анонсировал изменения визовых требований для заявителей из Китая, включая Гонконг. По его словам, для достижения этой цели госдеп под руководством президента США Дональда Трампа будет тесно сотрудничать с Министерством внутренней безопасности.

Как сообщает РИА Новости, согласно отчету Open Doors Института международного образования (IIE), в 2023/24 учебном году больше всего (20 %) иностранных студентов приехали в Штаты именно из Китая, это около 23,5 тыс. человек. В основном китайские студенты выбирали для изучения математику и информатику, а также инженерные специальности и программы, связанные с бизнесом и менеджментом.

Ранее сообщалось, что государственный департамент США начал проверку всех обладателей виз, связанных с Гарвардским университетом. По данным Fox News, наряду со студенческими визами Госдепартамент проведет тщательную проверку в отношении виз B-1 (деловых), B-2 (туристических), а также других.