3.78 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
США наложили вето на проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа, пишет ТАСС.
Проект резолюции был подготовлен десяткой непостоянных членов СБ ООН. США стали единственной страной в Совбезе, не поддержавшей резолюцию.
Документ, текст которого оказался в распоряжении ТАСС, состоит из четырех пунктов. В резолюции содержится требование о "немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня в Газе, соблюдаемом всеми сторонами", а также об освобождении всех заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. Кроме того, авторы проекта резолюции требуют "немедленного и безусловного снятия всех ограничений на поставки гуманитарной помощи в Газу, которые осуществляются как ООН, так и ее гуманитарными партнерами".