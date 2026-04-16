США намерены задействовать автопроизводителей для выпуска вооружения

В США намерены задействовать мощности американских автопроизводителей для выпуска боеприпасов и военного оборудования, поскольку американские арсеналы истощены поставками вооружений Киеву, а также военной операцией против Ирана.

Представители Пентагона провели переговоры с главами нескольких автомобильных компаний, в том числе General Motors и Ford, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание отметило, что подобные меры напоминают практику, использовавшуюся во время Второй мировой войны.

