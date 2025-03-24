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США нанесли серию авиаударов на северо-западе Йемена
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Вооруженные силы США нанесли серию авиаударов на северо-западе Йемена, сообщают СМИ. Обстрелу подвергся используемый хуситами военный лагерь Кахлан.
Ранее в результате удара по резервуару в йеменской провинции Эль-Ходейда более 50 тыс. человек остались без водоснабжения.
15 марта президент США объявил о начале военной операции против хуситов в Йемене. По данным Al Jazeera, с тех пор в результате американских ударов погибли более 60 мирных жителей.
Между тем для выполнения своих целей США продолжают наращивать свое военное присутствие на Ближнем Востоке.