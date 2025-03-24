Вооруженные силы США нанесли серию авиаударов на северо-западе Йемена, сообщают СМИ. Обстрелу подвергся используемый хуситами военный лагерь Кахлан.

Ранее в результате удара по резервуару в йеменской провинции Эль-Ходейда более 50 тыс. человек остались без водоснабжения.

15 марта президент США объявил о начале военной операции против хуситов в Йемене. По данным Al Jazeera, с тех пор в результате американских ударов погибли более 60 мирных жителей.