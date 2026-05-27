3.85 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
США нанесли удар по порту Бендер-Аббас и сбили 4 беспилотника Ирана
США нанесли удар по иранскому порту Бендер-Аббас и сбили 4 беспилотника. Как сообщил Пентагон, была уничтожена цель, представлявшая собой опасность для сил США, дислоцированных в регионе.
Вашингтон подтвердил, что режим прекращения огня в целом сохраняется. Однако появившиеся накануне сообщения, будто Вашингтон и Тегеран вот-вот подпишут меморандум, который откроет прямую дорогу к большой сделке, оказались излишне оптимистичными.
Трамп категорически отверг возможность разморозки иранских авуаров на Западе. Он также против передачи обогащенного урана кому-либо из союзников Тегерана.
Дональд Трамп, президент США:
"Иран очень позитивно настроен, они очень хотят заключить сделку, пока что им это не удалось. Мы не удовлетворены этим, но будем удовлетворены, если они станут действовать разумно. Либо так, либо нам придется просто завершить эту работу. Они ведут переговоры при последнем издыхании. Может быть, нам придется вернуться и завершить работу, а может быть, и нет".
Трамп также пригрозил мерами воздействия не только Ирану, но и Оману в случае, если эта страна будет претендовать на контроль над Ормузским проливом. Судя по заявлениям, которые звучат из Тегерана, стороны все также далеки от заключения каких-либо договоренностей. Иран требует разморозки своих средств за рубежом, снятия санкций и лишь потом готов обсуждать будущее своей ядерной программы.