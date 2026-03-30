США нанесли удар по складу с боеприпасами в иранском Исфахане
Автор:Редакция news.by
На Ближнем Востоке прошла очередная неспокойная ночь. Американские военные нанесли удар по крупному складу с боеприпасами в городе Исфахан, сообщает Wall Street Journal. Он был выполнен с применением большого числа 900-килограммовых бомб.
Сообщается, что атакованы ракетные площадки на горе Саффе и военный аэропорт Бадр.
По данным иранского агентства Jamaran, несколько мощных взрывов произошло на западе иранской столицы. Тегеран, в свою очередь, совершил ракетную атаку на Израиль.
Также Саудовская Аравия заявила о восьми сбитых иранских баллистических ракетах за час. Кроме того, по информации Аль-Джазиры, иранские силы нанесли удар по груженому нефтью кувейтскому танкеру в порту Дубая. На судне начался пожар, экипаж не пострадал.