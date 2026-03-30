США нанесли удар по складу с боеприпасами в иранском Исфахане

На Ближнем Востоке прошла очередная неспокойная ночь. Американские военные нанесли удар по крупному складу с боеприпасами в городе Исфахан, сообщает Wall Street Journal. Он был выполнен с применением большого числа 900-килограммовых бомб.

Сообщается, что атакованы ракетные площадки на горе Саффе и военный аэропорт Бадр.

По данным иранского агентства Jamaran, несколько мощных взрывов произошло на западе иранской столицы. Тегеран, в свою очередь, совершил ракетную атаку на Израиль.