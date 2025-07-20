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США не дадут ЕС новой отсрочки по введению повышенной импортной пошлины

США не дадут Евросоюзу новой отсрочки по введению повышенной импортной пошлины, которая вступит в силу с 1 августа. Об этом сообщил глава американского минторга Роберт Латник.

При этом он добавил, что несмотря на введение тарифов, "ничто не мешает" Брюсселю и другим торговым партнерам продолжать переговоры с администрацией США.

Напомним, американские пошлины против Европы составят 30 %. При этом, как заявил Латник, страны ЕС вряд ли введут ответные пошлины на американские товары. Он пояснил, что в этом его убедили, в частности, контакты с европейскими коллегами.

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