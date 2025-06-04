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США не посетят встречу контактной группы по Украине
США решили проигнорировать встречу контактной группы по Украине. СМИ сообщают, что глава Пентагона впервые ее пропустит.
Хегсет не только не будет присутствовать 4 июня на встрече более 50 министров обороны, но также не подключится по видеосвязи.
Отмечается, что это станет еще одним шагом, который американская администрация предпринимает, чтобы дистанцировать себя от военных действий в Украине. При этом во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, которая пройдет 5 июня, Хегсет участие примет.