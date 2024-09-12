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США оказывали помощь в убийстве Синвара - Белый дом

США оказывали помощь в убийстве Синвара - Белый дом

В Белом доме уже заявили, что США оказывали помощь в убийстве Синвара. Американская разведка передавала информацию по местонахождению лидеров ХАМАС.

При этом в Пентагоне настаивают, что их военные никакого отношения к самому убийству не имеют. Байден же позвонил Нетаньяху и поздравил его с ликвидацией главы ХАМАС.

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