США оказывали помощь в убийстве Синвара - Белый дом

В Белом доме уже заявили, что США оказывали помощь в убийстве Синвара. Американская разведка передавала информацию по местонахождению лидеров ХАМАС.

При этом в Пентагоне настаивают, что их военные никакого отношения к самому убийству не имеют. Байден же позвонил Нетаньяху и поздравил его с ликвидацией главы ХАМАС.