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США опубликовали список стран, на товары которых введены повышенные пошлины
Тарифная война Дональда Трампа продолжается. Белый дом публикует длинные списки стран, на товары которых введены повышенные таможенные пошлины.
Тарифы в 30 % вводятся против Ливии, Алжира и Ирака. Пошлины для Молдовы составят 25 %, для Филиппин - 20 %. Но самым примечательным является другое решение Белого лома: против Бразилии вводятся 50%-ные тарифы.
Возможно, такая несуразно высокая цифра стала результатом исполнения Трампом своего обещания - он на днях пригрозил повышенными пошлинами всем государствам БРИКС. Если это так, то налицо, несомненно, пресловутый выстрел себе в ногу.
Даже тарифы в отношении одной только Бразилии грозят американцам проблемами: страна производит львиную долю планетарных объемов сои, кукурузы, биоэтанола. Но если повышенные пошлины будут введены и против остальных государств БРИКС, то для США это станет ценовой катастрофой - товары из Индии и Китая подорожают на десятки процентов.