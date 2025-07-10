США опубликовали список стран, на товары которых введены повышенные пошлины

Тарифная война Дональда Трампа продолжается. Белый дом публикует длинные списки стран, на товары которых введены повышенные таможенные пошлины.

Тарифы в 30 % вводятся против Ливии, Алжира и Ирака. Пошлины для Молдовы составят 25 %, для Филиппин - 20 %. Но самым примечательным является другое решение Белого лома: против Бразилии вводятся 50%-ные тарифы.

Возможно, такая несуразно высокая цифра стала результатом исполнения Трампом своего обещания - он на днях пригрозил повышенными пошлинами всем государствам БРИКС. Если это так, то налицо, несомненно, пресловутый выстрел себе в ногу.