США отменяют санкции против Сирии

США смягчают санкции в отношении Сирии. Указ, подписанный Трампом, разрешает ослабить меры по экспортному контролю, действующие в отношения Дамаска. Некоторые шаги должен будет одобрить Конгресс.

При этом снятие санкций не распространяется на предыдущего лидера этой арабской страны Башара Асада и связанных с ним лиц.

Рестрикции, действующие с 2004 года, аннулируются с 1 июля 2025 года, причем госсекретарю США отдано распоряжение обеспечить в случае такой возможности также отмену санкций в отношении Дамаска в рамках ООН.