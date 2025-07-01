3.77 BYN
2.97 BYN
3.48 BYN
США отменяют санкции против Сирии
Автор:Редакция news.by
США смягчают санкции в отношении Сирии. Указ, подписанный Трампом, разрешает ослабить меры по экспортному контролю, действующие в отношения Дамаска. Некоторые шаги должен будет одобрить Конгресс.
При этом снятие санкций не распространяется на предыдущего лидера этой арабской страны Башара Асада и связанных с ним лиц.
Рестрикции, действующие с 2004 года, аннулируются с 1 июля 2025 года, причем госсекретарю США отдано распоряжение обеспечить в случае такой возможности также отмену санкций в отношении Дамаска в рамках ООН.
Кроме того, указ Трампа предписывает рассмотреть возможность исключения Сирии из американского списка стран - спонсоров терроризма.