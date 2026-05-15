3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
США отвергли соглашение из 14 пунктов, предложенное Ираном
Автор:Редакция news.by
Международные агентства сообщают, что Трамп категорически отверг все 14 пунктов мирного соглашения, предложенного Ираном.
Хозяин Белого дома и ранее высказывался насчет инициативы Тегерана скептически, но теперь она окончательно названа неприемлемой. Персы требовали от США гарантий безопасности, невмешательства в свою ядерную программу, а также выплаты компенсаций за агрессию.
Теперь, когда иранский проект мирного соглашения отвергнут, развитие событий предсказать становится все сложнее. Ормузский канал пока остается блокированным, и в ближайшие дни судоходство там не возобновится. А планетарный топливный кризис продолжит обостряться.