США передали Киеву обновленный проект соглашения по полезным ископаемым

Вашингтонская администрация передала Киеву новую черновую версию двухстороннего соглашения, касающегося добычи полезных ископаемых в Украине, советники Владимира Зеленского рекомендовали ему согласиться на предложения Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал Axios.

По его сведениям, администрация президента США Дональда Трампа "передала украинским властям улучшенный проект соглашения между странами по ископаемым". Как уточнили источники, "теперь сделка выглядит более вероятной". "В последнюю черновую версию внесены серьезные доработки, она соответствует украинскому законодательству", - отметил один из источников портала.

Как уточняется в публикации, "несколько советников Зеленского рекомендовали ему подписать обновленный документ, чтобы избежать новых столкновений с Трампом и дать ему возможность обосновать дальнейшую поддержку Украины со стороны США". По сведениям портала, в новом проекте соглашения, в частности, отсутствует пункт, согласно которому оно подлежит юрисдикции суда в Нью-Йорке. Исключены были и другие "положения, вызвавшие обеспокоенность украинцев", какие именно, не уточняется.

Зеленский ранее в этот же день после встречи со спецпосланником президента США по Украине и России Китом Келлогом заявил, что Киев готов работать с США по соглашению об инвестициях и безопасности.

Трамп 19 февраля подчеркнул, что его администрация намерена вернуться к рассмотрению возможной сделки по добыче полезных ископаемых в Украине. Американский лидер отметил, что украинские власти ранее сорвали сделку, касающуюся получения Соединенными Штатами редкоземельных металлов с Украины в обмен на американскую помощь Киеву.