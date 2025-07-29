США планируют производить военные вертолеты в Украине

США будут производить военные вертолеты в Украине. О таких планах сообщила компания Bell Helicopter, входящая в состав корпорации Textron.

Бизнесмены планируют вложить средства в украинский оборонно-промышленный комплекс. В частности, развернуть производство вертолетов на территории страны.

Вопросы о приобретении Киевом летательных аппаратов компании Bell Helicopter велись еще год назад. Теперь компания получит новую производственную площадку и к ней рынок сбыта.