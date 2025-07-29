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США планируют производить военные вертолеты в Украине
Автор:Редакция news.by
США будут производить военные вертолеты в Украине. О таких планах сообщила компания Bell Helicopter, входящая в состав корпорации Textron.
Бизнесмены планируют вложить средства в украинский оборонно-промышленный комплекс. В частности, развернуть производство вертолетов на территории страны.
Вопросы о приобретении Киевом летательных аппаратов компании Bell Helicopter велись еще год назад. Теперь компания получит новую производственную площадку и к ней рынок сбыта.