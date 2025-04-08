3.65 BYN
3.15 BYN
3.46 BYN
США повысили импортные пошлины на китайские товары
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96b04d1d-7f2c-4850-9e7b-48f3375121fa/conversions/a24653c7-9dd7-43b2-8abf-94c338722903-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96b04d1d-7f2c-4850-9e7b-48f3375121fa/conversions/a24653c7-9dd7-43b2-8abf-94c338722903-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96b04d1d-7f2c-4850-9e7b-48f3375121fa/conversions/a24653c7-9dd7-43b2-8abf-94c338722903-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96b04d1d-7f2c-4850-9e7b-48f3375121fa/conversions/a24653c7-9dd7-43b2-8abf-94c338722903-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byКак заявил американский лидер, дополнительные тарифы будут действовать в США до тех пор, пока Пекин не заключит сделку
США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104 %. Как заявил американский лидер, дополнительные тарифы будут действовать в США до тех пор, пока Пекин не заключит сделку.
Трамп также заявил, что меры Китая, направленные на компенсацию введенных США пошлин, "вне правил".
При этом китайская сторона уже ответила, что угрозы и шантаж - неверный путь взаимодействия. В Пекине пообещали "биться до конца" и намерены принять контрмеры для защиты своих прав и интересов.