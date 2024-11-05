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США приближаются к фактическому банкротству, заявил Маск

Америка приближается к фактическому банкротству. Об этом заявил Илон Маск, ставший главой Департамента эффективности госуправления при администрации Трампа.

Госдолг США является крупнейшим в мире. При этом он продолжает бить все новые рекорды. С начала года задолженность выросла на 2 трлн долларов и теперь превышает отметку в 36 трлн.

Илон Маск предупредил: для США экономические прогнозы неблагоприятны. Избавиться от долга при нынешних условиях у правительства возможности нет.

Фото ТАСС

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