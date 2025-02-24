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США призвали снять с голосования в Генассамблее ООН антироссийскую резолюцию по Украине
Соединенные Штаты Америки призвали снять с голосования в Генеральной Ассамблее ООН проект антироссийской резолюции в пользу американского нейтрального документа. Об этом заявила временный поверенный в делах США при всемирной организации Дороти Ши, сообщает ТАСС.
"Сегодня нам нужна резолюция, отмечающая приверженность всех государств - членов ООН прочному прекращению войны. Проект резолюции, представленный Соединенными Штатами, как раз об этом и говорит. В нашем проекте содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта, а также призыв к установлению прочного мира между Украиной и Россией. Именно это необходимо сейчас, и мы призываем все государства-члены, включая Украину и Россию, присоединиться к нам в этих усилиях", - заявила с трибуны Генассамблеи представитель США.
По словам Дороти Ши, "поэтому США выступают против выдвижения другой резолюции и именно поэтому мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем снять ее в пользу сильного заявления, обязывающего нас прекратить конфликт и работать над достижением прочного мира".
Ранее стало известно, что США впервые с начала спецоперации РФ отказались быть соавторами проекта антироссийской резолюции ГА ООН по Украине. Вашингтон вместо этого предложил свой, нейтральный вариант. Документ призывает к скорейшему прекращению противостояния и прочному миру между Украиной и Россией. Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал этот проект резолюции историческим.