США продлили одностороннее перемирие с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп продлил режим прекращения огня в конфликте с Ираном до представления предложений Тегерана и завершения переговорного процесса.

Он уточнил, что такое решение было принято по просьбе Пакистана. При этом военные США в регионе Ближнего Востока остаются в боевой готовности, а морская блокада иранских портов продолжится.

Трамп отметил, что считает, что сделка с Ираном невозможна без этих мер. В то же время в Иране заявили, что не признают продление прекращения огня и оставляют за собой право не соблюдать его, в зависимости от национальных интересов.

Накануне Тегеран принял окончательное решение не участвовать в переговорах с США в Исламабаде, которые были запланированы на 22 апреля. Причина - чрезмерные требования Вашингтона, которые превратили бы встречу в пустую трату времени.