Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

США против плана ЕС по передаче замороженных активов России Киеву

Планы ЕС выделить Украине 140-миллиардный кредит на продолжение войны оказались под угрозой. По данным агентства Bloomberg, категорически против передачи замороженных российских авуаров Киеву выступили Штаты.

Вашингтон полагает, что конфискации и экспроприации могут обрушить глобальную финансовую систему, которая основана на доверии агентов и не предполагает, что деньги могут быть присвоены кем бы то ни было без суда и следствия.

Между тем страны ЕС предполагали уже на текущей неделе передать российские деньги Украине. Позиция США делает эту процедуру не просто рискованной, но фактически невозможной.

Разделы:

В миреСША

Теги:

ЕСУкраина