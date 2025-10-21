3.68 BYN


США распродают оружейный плутоний из боеголовок времен холодной войны
Автор:Редакция news.by
США начали распродавать оружейный плутоний из боеголовок времен холодной войны, пишет Financial Times.
Продажа плутония - это попытка администрации Трампа ослабить влияние России на цепочку поставок урана, а также шаг для стимулирования атомной энергетики США в условиях повышенного спроса и дефицита предложения.
Эксперты бьют тревогу, поскольку хранение боеголовок с опасным содержанием, гарантированное государством, обеспечивало безопасность. После извлечения и распродажи, пишет Financial Times, оружейный плутоний может попасть не в те руки.