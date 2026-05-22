США рекомендовали Литве, Польше и Украине снять санкции с белорусского калия, чтобы разрешить транзит этой продукции через их территорию.



Об этом говорится в письме американского спецпредставителя по Беларуси Джона Коула в адрес трех столиц. Информацию официально подтвердили как в литовском МИДе, так и в украинском. Об этом сообщают СМИ.



В документе подчеркивается, что теперь, когда Соединенные Штаты сняли санкции с Беларуськалия, американские компании выражают заинтересованность в приобретении и транспортировке белорусской продукции.



Транзит через страны ЕС потребует либо снятия Евросоюзом санкций с белорусского калия, либо отказа стран транзита от них в рамках соответствующего правового механизма.