3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
США сделают умиротворение Газы моделью для других конфликтов
Автор:Редакция news.by
Вашингтон объявил о создании Национального комитета по управлению сектором Газа, сообщает Financial Times. Эту переходную структуру возглавит палестинский политик Али Шаат.
Кроме того, осуществлять планирование будущего сектора Газа и поиск финансирования для его нужд будет так называемый Совет мира, в который вошли известные иностранные политики. Среди них, в частности, экс-премьер Великобритании Тони Блэр и госсекретарь США Марко Рубио.
Трамп рассматривает этот Совет как прообраз новой глобальной структуры, чего-то вроде нового ООН. Вашингтон собирается применять модель умиротворения в Газе в качестве инструмента урегулирования других конфликтов, в частности, в Украине и Венесуэле.