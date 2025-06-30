США снимут санкции с Ирана в случае сотрудничества в сфере контроля над иранской ядерной программой

Иран готовится подать иски к Израилю и США в международные суды. В Тегеране надеются, что атаки двух государств будут названы агрессией и страна получит компенсацию.

Однако даже если вердикты будут для Ирана благоприятными, шансы хоть что-нибудь получить невелики - ни Израиль, ни США не признают решения международных судов.