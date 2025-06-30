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США снимут санкции с Ирана в случае сотрудничества в сфере контроля над иранской ядерной программой

Иран готовится подать иски к Израилю и США в международные суды. В Тегеране надеются, что атаки двух государств будут названы агрессией и страна получит компенсацию.

Однако даже если вердикты будут для Ирана благоприятными, шансы хоть что-нибудь получить невелики - ни Израиль, ни США не признают решения международных судов.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что американцы готовы снять с Тегерана все санкции, если страна пойдет на сотрудничество в сфере контроля над своей ядерной программой. При этом, по данным иранской стороны, урон от американских бомбардировок невелик и возобновление персидской ядерной программы - дело нескольких месяцев.

СШАядерное оружиеИран