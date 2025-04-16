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США снизили требования к Украине по возврату помощи до 100 млрд долларов
Администрация Дональда Трампа снизила оценку объемов помощи, предоставленной Вашингтоном Киеву. Об этом сообщает агентство Блумберг.
Теперь требования по возврату потраченных на Украину средств снизили с 300 млрд долларов до 100 млрд. В агентстве отметили, что подобная сумма в итоге приблизилась к той, что озвучивала Украина - порядка 90 млрд долларов.
Переговоры украинской делегации с американцами по сделке по полезным ископаемым прошли 11 апреля в Вашингтоне. Атмосфера встречи была охарактеризована как "крайне антагонистическая".