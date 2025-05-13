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США снизят пошлины на почтовые отправления из Китая с 120 % до 54 %
Соединенные Штаты понизят тарифы на почтовые отправления из Китая с 120 % до 54 %. Об этом говорится в исполнительном указе президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
Согласно документу, изменения вступят в силу с 00:01 14 мая по времени восточного побережья США. Уточняется, что минимальный фиксированный сбор за отправление по-прежнему будет составлять 100 долларов.
Ранее Трамп объявлял, что тариф, налагаемый на отправляемые в США из Китая посылки, будет повышен до 120 %. Также он сообщил, что с 2 мая товары из Китая стоимостью 800 долларов и ниже больше не будут освобождаться от пошлин.
США трижды повышали дополнительные тарифы на китайский импорт, в итоге они достигли 145 %. В апреле Китай в качестве контрмер зеркально поднимал тарифы на всю американскую продукцию, повысив их до 125 %. Переговоры по торгово-экономическим вопросам между США и КНР прошли в Швейцарии 10-11 мая. 12 мая стороны сообщили о взаимном сокращении пошлин с 14 мая 2025 года.