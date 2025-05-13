США снизят пошлины на почтовые отправления из Китая с 120 % до 54 %

Соединенные Штаты понизят тарифы на почтовые отправления из Китая с 120 % до 54 %. Об этом говорится в исполнительном указе президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Согласно документу, изменения вступят в силу с 00:01 14 мая по времени восточного побережья США. Уточняется, что минимальный фиксированный сбор за отправление по-прежнему будет составлять 100 долларов.

Ранее Трамп объявлял, что тариф, налагаемый на отправляемые в США из Китая посылки, будет повышен до 120 %. Также он сообщил, что с 2 мая товары из Китая стоимостью 800 долларов и ниже больше не будут освобождаться от пошлин.