США сняли пошлины с Индии в обмен на отказ от российской нефти

США отменяют 25-процентные пошлины на индийские товары после обещания Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. Соответствующий указ подписал Трамп. Теперь тарифная ставка на товары из Индии составит 18 %.



Также США и Индия подписали рамочное соглашение о взаимовыгодной торговле. Согласно ему Нью-Дели отменяет или снижает пошлины на все промышленные американские товары, а Вашингтон отменяет пошлины на некоторые индийские самолеты и авиационные комплектующие.



Кроме того, Индия обязалась в течение пяти лет закупить у Соединенных Штатов энерготовары, драгметаллы, технологическую продукцию и другие товары на сумму 500 млрд долларов.