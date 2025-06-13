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США сокращают международную помощь
Автор:Редакция news.by
Вашингтон сокращает международную помощь - палата представителей Конгресса США поддержала предложение Белого дома.
Так, финансирование программ иностранной помощи может снизиться почти на 9,5 млрд долларов. Более 1 млрд из суммы планировалось предоставить службе телевещания PBS, а более 8 млрд - на программы зарубежной помощи по линии USAID.
Агентство уже фактически приостановило свою деятельность с 3 февраля. Документ о сокращении международной помощи теперь должен рассмотреть сенат Конгресса США. Дата не сообщается.