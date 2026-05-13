США теряют контроль: почему попытка Трампа надавить на Пекин не удалась

Попытка США использовать иранский конфликт как рычаг давления на Пекин провалилась. Китай не только не отказался от своих логистических цепочек, но и намерен их укреплять. Директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью" проанализировал, почему риторика Вашингтона меняется, какие экономические интересы сегодня на повестке и почему прошлое не отпускает Соединенные Штаты, мешая им переключиться на Индо-Тихоокеанский регион.

"Говоря об Ормузском проливе, существует мнение, что Соединенные Штаты хотят максимально быстро завершить конфликт. Риторика Трампа об этом говорит. Его визит в Китай - это попытка надавить на Китай, чтобы тот надавил на Иран, и в перспективе объявить, что конфликт разрешен", - пояснил эксперт.

Но расчеты не оправдались. "Китай не готов отказаться от логистических цепочек, над которыми установил контроль. В перспективе Китай будет их относительно быстро укреплять, а Соединенные Штаты теряют контроль над этим", - констатировал Никита Беленченко.

США пытаются давить на Китай через силовые акции в регионах, где у Пекина есть интересы. Пример - Венесуэла. "Китай инвестировал огромное количество финансовых ресурсов в нефтеперерабатывающую отрасль Венесуэлы. Смена власти или военное вторжение показало, что в принципе инвестиции ничего не значат. Для Китая важно это все вернуть", - отметил эксперт. Баланс сил сохранится в сфере транснациональных угроз и безопасности. Китаю важно сохранить сотрудничество даже в условиях торговых и тарифных конфликтов.

Вашингтон давно заявляет о намерении сосредоточить силы в Индо-Тихоокеанском регионе, называя Китай главным противником. Но практических, зримых действий не видно. "Чисто человечески очень сложно отказаться от того, над чем ты удерживал контроль долгое время. США максимально выгодно сохранить контроль и в Тихоокеанском регионе, и в Европейском союзе", - объяснил аналитик.

Но конфликты последних 4-5 лет доказывают, что полноценного влияния у США уже нет. "Иран показал, что ответные военные действия не позволяют доминировать Америке. Военные базы в странах Ближнего Востока не обеспечивают полноценную безопасность", - подчеркнул эксперт.

Позиция Китая последовательна: он всегда готов к мирному разрешению конфликтов и придерживается этой позиции и на площадках международных организаций, и в двусторонних конфликтах. Достаточно вспомнить российско-украинский конфликт. "Китай предлагал мирное разрешение и выдвигал свои планы, которые признавались и Россией, и другими странами, но не признавались коалицией Украины, ЕС и США", - напомнил Никита Беленченко.