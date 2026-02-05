США угрожают России "крупнейшим" пакетом санкций в случае провала переговоров по Украине

США подготовили "крупнейший" пакет санкций против России. Введение мер зависит от хода переговоров об урегулировании в Украине, заявил министр финансов Штатов.

По словам Скотта Бессента, Вашингтон может продолжить давить на Москву через новые рестрикции, в том числе против теневого флота России.