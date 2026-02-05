3.73 BYN
2.88 BYN
3.40 BYN
США угрожают России "крупнейшим" пакетом санкций в случае провала переговоров по Украине
Автор:Редакция news.by
США подготовили "крупнейший" пакет санкций против России. Введение мер зависит от хода переговоров об урегулировании в Украине, заявил министр финансов Штатов.
По словам Скотта Бессента, Вашингтон может продолжить давить на Москву через новые рестрикции, в том числе против теневого флота России.
Позиция, как подчеркивают в американской администрации, соответствует подходу Трампа к внешней политике, который базируется на прагматизме и исключительно национальных интересах.