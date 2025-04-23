США увеличат пошлины до 3521 % на солнечные батареи из Юго-Восточной Азии

Соединенные Штаты собираются резко поднять пошлины на импорт солнечных батарей из стран Юго-Восточной Азии. Для некоторых производителей они превысят 3 000 %, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление международной торговли США.

"Министерство торговли США объявило об окончательном решении в расследовании по антидемпинговым и компенсационным пошлинам на кристаллические фотоэлектрические элементы (как отдельные, так и в составе модулей) из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Социалистической Республики Вьетнам", - говорится в пресс-релизе ведомства. В Минторге отметили, что окончательная ставка зависит от компании-экспортера. Больше всего будут платить производители из Камбоджи: для большинства из них совокупный обновленный тариф составит 3 521 %.

По информации агентства Bloomberg, решению Минторга предшествовало годовое расследование в отношении производителей солнечных батарей из Юго-Восточной Азии. В результате ведомство выяснило, что компании из четырех стран благодаря субсидиям правительства продают свои товары в США по ценам якобы ниже затрат на производство.

Как отмечает агентство, новые пошлины на импорт поддержат американских производителей и позволят им привлечь больше инвестиций. В то же время такой шаг ударит по местным застройщикам, которые в качестве источников возобновляемой электроэнергии полагались на недорогие солнечные батареи из-за рубежа.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10 % вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25 % на все импортируемые автомобили. Страны АСЕАН оказались в группе с самыми высокими тарифами, в частности, Камбоджа (49 %), Лаос (48 %), Вьетнам (46 %), Таиланд (36 %), Индонезия (32 %), Малайзия (24 %).