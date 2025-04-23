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США увеличат пошлины до 3521 % на солнечные батареи из Юго-Восточной Азии
Соединенные Штаты собираются резко поднять пошлины на импорт солнечных батарей из стран Юго-Восточной Азии. Для некоторых производителей они превысят 3 000 %, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление международной торговли США.
"Министерство торговли США объявило об окончательном решении в расследовании по антидемпинговым и компенсационным пошлинам на кристаллические фотоэлектрические элементы (как отдельные, так и в составе модулей) из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Социалистической Республики Вьетнам", - говорится в пресс-релизе ведомства. В Минторге отметили, что окончательная ставка зависит от компании-экспортера. Больше всего будут платить производители из Камбоджи: для большинства из них совокупный обновленный тариф составит 3 521 %.
По информации агентства Bloomberg, решению Минторга предшествовало годовое расследование в отношении производителей солнечных батарей из Юго-Восточной Азии. В результате ведомство выяснило, что компании из четырех стран благодаря субсидиям правительства продают свои товары в США по ценам якобы ниже затрат на производство.
Как отмечает агентство, новые пошлины на импорт поддержат американских производителей и позволят им привлечь больше инвестиций. В то же время такой шаг ударит по местным застройщикам, которые в качестве источников возобновляемой электроэнергии полагались на недорогие солнечные батареи из-за рубежа.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10 % вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25 % на все импортируемые автомобили. Страны АСЕАН оказались в группе с самыми высокими тарифами, в частности, Камбоджа (49 %), Лаос (48 %), Вьетнам (46 %), Таиланд (36 %), Индонезия (32 %), Малайзия (24 %).
9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10 %". Одновременно с этим президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125 %. Учитывая ранее введенный тариф в размере 20 % за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США, общая пошлина на товары из КНР в настоящее время достигает 145 %.