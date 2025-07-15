США в ближайшее время не обеспечат Украине массовые поставки систем ПВО

По его информации, недостаток систем на складах ВС США, вызванный активным использованием средств ПВО во время ирано-израильского конфликта, не позволит американской стороне быстро наладить активные поставки ПВО киевскому режиму. В частности, MWM отмечает атаку на американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре как основную причину нехватки систем Patriot.