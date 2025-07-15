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США в ближайшее время не обеспечат Украине массовые поставки систем ПВО

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Фото: РИА Новости

Америка не обеспечит Киеву массовые поставки систем ПВО Patriot в ближайшем будущем. Такую информацию предоставили в журнале Military Watch Magazine, сообщает ТАСС.

По его информации, недостаток систем на складах ВС США, вызванный активным использованием средств ПВО во время ирано-израильского конфликта, не позволит американской стороне быстро наладить активные поставки ПВО киевскому режиму. В частности, MWM отмечает атаку на американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре как основную причину нехватки систем Patriot.

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