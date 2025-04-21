США в ближайшие 100 дней хотят усадить за стол переговоров Россию и Украину

США намерены в ближайшие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта, заявил 1 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РИА Новости.

"У нас есть первый шаг - выдвинутое мирное предложение. В течение следующих 100 дней мы будем очень активно работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров", - сказал он в интервью телеканалу Fox.

По словам Вэнса, даже критически настроенные к президенту США Дональду Трампу европейские союзники признают, что именно ему удалось сдвинуть процесс с мертвой точки.

"Эти стороны даже не разговаривали - ни друг с другом, ни с кем-либо еще. Они просто воевали. Президент стал единственным, кто смог добиться движения вперед", - считает вице-президент США.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит, при этом невозможно отрицать недоговороспособность, которую демонстрирует Киев.