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США выйдут из ЮНЕСКО в 2027 году
Автор:Редакция news.by
"Выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.
Соответствующее решение принял Дональд Трамп.
"Нью-Йорк пост" пишет: организация поддерживает "противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные цели", которые "полностью противоречат здравому смыслу" и политике действующих властей США.
В администрации Президента не согласны с политикой ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности.