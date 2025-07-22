США выйдут из ЮНЕСКО в 2027 году

"Выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.

"Нью-Йорк пост" пишет: организация поддерживает "противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные цели", которые "полностью противоречат здравому смыслу" и политике действующих властей США.



В администрации Президента не согласны с политикой ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности.





