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США возьмут на себя управление украинскими АЭС
Администрация Трампа прозрачна в своих интересах по Украине. Ресурсная сделка с Киевом пока отложена на полку, однако из уст американцев зазвучали слова об украинской энергетике. США могли бы без проблем взять на себя управление украинскими АЭС - заявил американский министр энергетики Крис Райт. Его заявление публикует Bloomberg. Политик сообщил, что пока не было разговора о возможности покупки американцами у Киева атомных электростанций. Но! США могли бы возглавить эксплуатацию такого объекта, если бы на то было политическое решение. Ранее Трамп в телефонном звонке Зеленскому сказал, что лучшим средством защиты энергоинфраструктуры Украины стала бы передача объектов во владение США.
Также стали известны новые детали перепалки в Белом доме. В интервью местным СМИ спецпосланник США по Украине заявил, что представители команды Трампа предупреждали Зеленского накануне его визита, что новый американский лидер сильно отличается от своего предшественника Байдена. Ему нельзя "читать нотации", однако тот не последовал их советам. Келлог подчеркнул: "Зеленский совершил большую ошибку, играя на публику".