США возьмут на себя управление украинскими АЭС

Администрация Трампа прозрачна в своих интересах по Украине. Ресурсная сделка с Киевом пока отложена на полку, однако из уст американцев зазвучали слова об украинской энергетике. США могли бы без проблем взять на себя управление украинскими АЭС - заявил американский министр энергетики Крис Райт. Его заявление публикует Bloomberg. Политик сообщил, что пока не было разговора о возможности покупки американцами у Киева атомных электростанций. Но! США могли бы возглавить эксплуатацию такого объекта, если бы на то было политическое решение. Ранее Трамп в телефонном звонке Зеленскому сказал, что лучшим средством защиты энергоинфраструктуры Украины стала бы передача объектов во владение США.