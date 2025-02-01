США ввели пошлины для Канады, Мексики и Китая

Торговые войны по-американски. США вводят высокие таможенные пошлины для импорта из Канады, Мексики - 25 %, товаров из Китая - 10 %. При этом, как сообщает USA Today, для энергоресурсов из Канады установлен более низкий уровень пошлин - 10 %. Дональд Трамп уже подписал соответствующие приказы. Вот только кому они навредят больше, вопрос открытый. Агентство Блумберг предупреждает - тарифы Трампа подрывают рынок нефти и повышают цены на бензин в США. Напомним, ранее хозяин Белого Дома грозился ввести импортные пошлины против товаров из Евросоюза. Из-за того, что Брюссель, как выразился американский лидер, "ужасно" относится к Вашингтону.