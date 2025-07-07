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США вводят пошлины в размере 25 % на импорт из Республики Корея и Японии
Соединенные Штаты с 1 августа вводят таможенные пошлины в размере 25 % на импорт из Республики Корея и Японии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.
"Мы вводим 25-процентную пошлину на любые поступающие товары", - говорится в письмах Трампа, направленных лидерам обоих азиатских государств. Тексты писем президент США обнародовал в своем аккаунте в одной из соцсетей.
Американский президент при этом предупредил, что в случае ответных мер со стороны Токио или Сеула Вашингтон оставляет за собой право дополнительно увеличить пошлины.
2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10 % вступили в силу с 5 апреля, индивидуальные - с 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, на этот период действует универсальный тариф в размере 10 %. В конце июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.