США вводят пошлины в размере 25 % на импорт из Республики Корея и Японии

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10 % вступили в силу с 5 апреля, индивидуальные - с 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, на этот период действует универсальный тариф в размере 10 %. В конце июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.