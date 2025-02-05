США вышли из Совета ООН по правам человека и БАПОР

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Исполнительный указ касается выхода США из двух организаций при ООН, указывается в заявлении.

БАПОР прекратило получать американскую помощь после обвинений сотрудников агентства в пособничестве движению ХАМАС при атаке на Израиль. Это произошло еще до вступления Трампа в должность президента. Сам глава Белого дома также негативно высказывался о БАПОР, называл структуру коррумпированной и обвинял в том, что она подогревает конфликт на Ближнем Востоке.

Несмотря на то что в сообщении пресс-пула Белого дома говорится именно о выходе США из указанных организаций, в случае с БАПОР Вашингтон, скорее всего, просто останавливает финансирование, то есть де-юре закрепляет и без того отсутствующий поток помощи. Тем не менее исполнительные указы пока не опубликованы, а полные формулировки неясны.

С момента вступления в должность президента 20 января Трамп успел подписать множество указов, среди которых выход США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату.