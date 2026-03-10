США за два дня ударов по Ирану потратили 5,6 млрд долларов на боеприпасы

Только за два дня войны с Ираном Пентагон потратил на боеприпасы более 5,5 млрд долларов. По данным "Вашингтон пост", эта сумма подчеркивает тревогу представителей Конгресса по поводу скорости "истощения запасов вооружений".

Ожидается, что администрация Трампа в ближайшие дни направит Конгрессу дополнительный запрос на оборонный бюджет ("потенциально на десятки миллиардов долларов") для поддержки военной кампании.