США за два дня ударов по Ирану потратили 5,6 млрд долларов на боеприпасы
Автор:Редакция news.by
Только за два дня войны с Ираном Пентагон потратил на боеприпасы более 5,5 млрд долларов. По данным "Вашингтон пост", эта сумма подчеркивает тревогу представителей Конгресса по поводу скорости "истощения запасов вооружений".
Ожидается, что администрация Трампа в ближайшие дни направит Конгрессу дополнительный запрос на оборонный бюджет ("потенциально на десятки миллиардов долларов") для поддержки военной кампании.
Тем временем Пентагон начал перебрасывать на Ближний Восток запасы вооружений из других частей мира, включая Индо-Тихоокеанский регион.