США завершили вывоз высокообогащенного урана из Венесуэлы

США завершили вывоз запасов высокообогащенного урана из закрытого исследовательского реактора Венесуэлы. Его утилизируют на ядерном могильнике Саванна-Ривер в Южной Каролине, сообщил Госдеп.

Операция проходила в партнерстве с Великобританией и при технической поддержке МАГАТЭ. Уточняется, что перевозкой ядерного материала из реактора занималась британская сторона. Ранее сообщалось, что США вывезли 13,5 кг обогащенного урана, которые ранее хранились в исследовательской лаборатории в окрестностях Каракаса.