3.81 BYN
2.78 BYN
3.25 BYN
США завершили вывоз высокообогащенного урана из Венесуэлы
Автор:Редакция news.by
США завершили вывоз запасов высокообогащенного урана из закрытого исследовательского реактора Венесуэлы. Его утилизируют на ядерном могильнике Саванна-Ривер в Южной Каролине, сообщил Госдеп.
Операция проходила в партнерстве с Великобританией и при технической поддержке МАГАТЭ. Уточняется, что перевозкой ядерного материала из реактора занималась британская сторона. Ранее сообщалось, что США вывезли 13,5 кг обогащенного урана, которые ранее хранились в исследовательской лаборатории в окрестностях Каракаса.
Всего США вывезли или утилизировали 7340 килограммов ядерного материала, пригодного для создания ядерного оружия по всему миру.