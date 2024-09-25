Мировые лидеры изложили свое видение украинского конфликта на 79-й Генассамблее ООН

Ситуация в мире сегодня накалена до предела. В Нью-Йорке стартовала Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, где традиционно ключевым событием считаются общие прения - дебаты мировых лидеров.

Одной из главных тем первого дня стал украинский конфликт. Джо Байден, для которого выступление стало во многом прощальным, заявил, что благодаря США Украина не разрушена, а НАТО сильнее, чем раньше. При этом Штаты не прекратят поддержку Киева. Нашлось в его спиче место и для старой, как он сам, шутки.

Джо Байден, президент США:

"Я стал свидетелем замечательного исторического развития. Впервые я был избран сенатором от пяти штатов Америки в 1972 году. Я знаю, что выгляжу на 40 лет. Я это знаю".

А вот президенту Турции было не до смеха. Большая часть его выступления была посвящена проблемам Палестины и очернению Израиля. Говоря же про украинский конфликт, Эрдоган заявил, что Турция выступает за прекращение войны путем дипломатии на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.