Стали известны первые данные экзитполов на выборах в Румынии

Результаты экзитполов во втором туре президентских выборов в Румынии, представленные CURS и Avangarde, вывели независимого кандидата Никушора Дана на первое место. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews Romania.

Румынам во втором туре выборов пришлось выбирать между лидером "Альянса за объединение румын" Джордже Симионом и мэром Бухареста Никушором Даном.

Согласно результатам экзитпола CURS (без учета диаспоры), Никушор Дан получил 54,1% голосов, а Джордже Симион - 45,9%.

По данным экзитпола (без учета диаспоры), проведенного Avangarde, Дан набирает 54,9% голосов, а Симион - 45,1%.

Все еще может поменяться из-за беспрецедентного количества голосов диаспоры, которые не учитывались в этих прогнозах и, следовательно, все еще могут решить исход гонки, отмечает Euronews. "Динамика голосования последних часов все еще может повлиять на эти прогнозы, подготавливая почву для драматичной ночи выборов, которую большинство румын считают самым важным голосованием в своей посткоммунистической истории", - отмечается в материале.

Румынская газета Hotnews пишет: "Первые официальные результаты экзитполов показывают разницу почти в 10% между Никушором Даном и Джорджем Симионом после закрытия избирательных участков".

Первые результаты будут получены на избирательных участках, где было небольшое количество избирателей, поэтому подсчет бюллетеней производился быстрее, отмечает Hotnews. Впоследствии будут централизованы и голоса из крупных городов, а также из диаспоры. Окончательные результаты станут известны утром 19 мая, когда будут обобщены данные со всех избирательных участков в стране и за рубежом.

Сегодня, 18 мая, в Румынии проходил второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая. Первое место в первом туре получил Симион, набрав 41% голосов. На втором месте был мэр Бухареста Никушор Дан, получивший 21% голосов. Симион обвиняет румынские власти в подчинении коллективному Западу в ущерб национальным интересам и выступает против поставок оружия Украине. Дан выступает за сотрудничество страны с ЕС и НАТО.

Это уже вторая за последние полгода попытка избрать президента Румынии: Конституционный суд страны ранее отменил итоги предыдущих выборов, на которых в первом туре лидировал Кэлин Джорджеску, критиковавший НАТО и военную помощь Украине. Это привело к протестам в стране и обвинениям румынских властей в подавлении оппозиции.