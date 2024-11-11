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Стало известно, сколько человек застрелила полиция Германии в 2024 г.
В 2024 году полиция в Германии застрелила больше всего людей с начала XXI века. От рук правоохранителей там погибли 22 человека. Число жертв в 2024 году превышает показатели предыдущих лет больше чем в два раза, сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на отчеты полиции.
Отмечается, что в основном все застреленные были неуравновешенными людьми и чаще всего вооружены ножами.
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