Стало известно, сколько человек застрелила полиция Германии в 2024 г.

В 2024 году полиция в Германии застрелила больше всего людей с начала XXI века. От рук правоохранителей там погибли 22 человека. Число жертв в 2024 году превышает показатели предыдущих лет больше чем в два раза, сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на отчеты полиции.