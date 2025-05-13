Стало известно, сколько зарабатывают военкоматы Украины на взятках

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Микиша заявил, что украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) зарабатывают на коррупционных схемах до 2,1 млрд евро в год. Об этом он заявил в эфире украинского YouTube-канала "Инсайдер", сообщает ТАСС.

По его словам, эксперты оценивают теневой оборот именно с ТЦК от 0,8 до 2,1 млрд евро в год. Он заявил, что украинцы призывного возраста платят, чтобы на них "закрыли глаза на какое-то время" и их "дело переложили с верхней папочки вниз".

Микиша добавил, что большинство должностных лиц в среде правоохранительных органов находятся в доле с военкомами. "Все про все знают, все крышуется", - добавил он.

Ранее о проявлениях коррупции в ТЦК сообщал украинский политолог Сергей Гайдай. По его словам, в частности, на западе Украины военкомы ведут учет лиц призывного возраста, откупившихся от мобилизации.

С февраля 2022 года в Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.